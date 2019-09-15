Брат Дибалы: скрипка не может играть прекрасную музыку, если не хватает струны

Густаво Дибала, брат нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, раскритиковал решение главного тренера туринского клуба оставить его брата на скамейке запасных во время матча 3-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (0:0).
«Скрипка не может играть прекрасную музыку, если ей не хватает струны», — написал Густаво Дибала на странице в «Твиттере».
Напомним, Дибала попал в заявку «Ювентуса» на эту встречу, однако так и не вышел на поле. В результате ничьей в этом матче «Ювентус» упустил лидерство в турнирной таблице Серии А впервые за 560 дней. Последний раз туринцы не возглавляли таблицу итальянского первенства 3 марта 2018 года.
«Ювентус» является действующим чемпионом Серии А. Последний титул стал для команды из Турина восьмым подряд (2012—2019).
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