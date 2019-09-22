Крал поставил лайк забавному ролику с критикой Моуринью в адрес Линделёфа

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поставил лайк ролику в «Твиттере», на котором бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью критикует защитника «красных дьяволов» Виктора Линделёфа.

В частности, португальский специалист сказал о шведском футболисте: «Линделёф не особенно хорош в игре на втором этаже». В момент, когда португалец произносил эти слова, камера выхватила эпизод, как защитник «МЮ» головой отбил мяч.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Out Of Context Football.

Интересно, что Линделёф перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Бенфики» летом 2017 года, когда команду тренировал как раз Моуринью. Его трансфер обошёлся манкунианскому клубу в € 35 млн. Сообщалось, что на трансфере шведского футболиста настаивал лично Моуринью.

В текущем сезоне Линделёф сыграл за «Манчестер Юнайтед» 5 матчей, результативными действиями он не отметился.