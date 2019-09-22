Гончаренко: такие матчи, как с «Краснодаром», закаляют характер команды

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:2).

«Встречались две команды после чувствительных поражений в еврокубках. Наверное, мы были в менее сильном нокауте, чем соперник, поэтому и выиграли сегодня. Провели два разных тайма. У «Краснодара» тоже было два разных тайма. Думаю, мы по делу всё-таки выиграли. Путём давления и прессинга в первом тайме повели 3:0, а «Краснодар» после перерыва достаточно легко нам забил.



Рад, что дотерпели. Пропустив два гола, показалось, что выключились из игры. Но у нас есть Чалов, Ахметов, Влашич – благодаря им вернулись в игру. Такие матчи закаляют характер команды. Особенно важно это было с учётом 1:5 в Болгарии.



Что касается моего спокойствия во время матча, то вам показалось. А что я должен был делать – выбегать на поле? Понятно, что я огорчаюсь или радуюсь во время матча, но должен быть с холодной головой и контролировать игру.



Мы встречались с соперником, у которого есть группа атаки, давайте исходить из того, что они доставили нам проблемы. Первый гол действительно пропустили легко – оставили человека на дальней штанге. А второй – это уже исполнение. Хорошая подача, классная подрезка под дальнюю штангу. Так что не будем говорить, что плохо сыграли или сделали подарок. «Краснодару» нужно отдать должное», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.