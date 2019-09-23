Влашича вызвали в сборную Хорватии на матчи с Венгрией и Уэльсом

Тренерский штаб сборной Хорватии обнародовал список игроков, которые были вызваны на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Венгрии и Уэльса.
В список попал и полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который за национальную команду провёл 7 матчей и забил 1 мяч.
Запись можно посмотреть в «твиттере» сборной Хорватии.
Сборная Хорватии в отборе сыграет с Венгрией 10 октября в Сплите. 13 сентября в Кардифе состоится матч со сборной Уэльса.
Хорваты возглавляют турнирную таблицу в группе E. Они набрали 10 очков в пяти турах. Второе место в турнирной таблице занимает сборная Словакии, набравшая 9 баллов. На третьей строчке — Венгрия (9), сборная Уэльса, набравшая 6 очков, располагается на четвёртом месте. Замыкает турнирную таблицу сборная Азербайджана (1).
- 23 сентября 2019
-
14:45
-
14:44
-
14:30
-
14:27
-
14:19
-
13:51
-
13:48
-
13:42
-
13:35
-
13:26
-
12:56
-
12:52
-
12:46
-
12:35
-
12:32
-
12:27
-
12:22
-
11:35
-
11:27
-
11:16
-
11:13
-
10:57
-
10:53
-
10:47
-
10:21
-
10:13
-
09:59
-
09:52
-
09:43
-
09:40
-
09:00
-
08:18
-
07:41
-
05:35
-
05:18