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Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словакию в матче отбора Евро-2020

Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словакию в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Хорватии разгромила в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальную команду Словакии со счётом 4:0. Встреча проходила на стадионе «Сити Арена» в Трнаве.

Первый мяч в игре был забит на 45-й минуте. Его автором после передачи Марсело Брозовича стал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. На 1-й минуте второго тайма гости закрепили преимущество. Иван Перишич поразил ворота хозяев после ассиста Анте Ребича. На 72-й минуте Бруно Петкович довёл счёт до разгромного. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Йосип Брекало. Точку в матче поставил Деян Ловрен после паса Брозовича.

В параллельном матче этой группы Уэльс со счётом 2:1 обыграл Азербайджан. На 26-й минуте хозяев вывел вперёд автогол Павла Пашаева. На 58-й минуте Махир Эмрели счёт сравнял. Однако на 84-й минуте победу Уэльсу принёс результативный удар в исполнении Гарета Бэйла.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
0 : 4
Хорватия
0:1 Влашич – 45'   0:2 Перишич – 46'   0:3 Петкович – 72'   0:4 Ловрен – 89'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Уэльс
Окончен
2 : 1
Азербайджан
1:0 Пашаев – 26' (автогол)   1:1 Эмрели – 58'   2:1 Бэйл – 84'
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