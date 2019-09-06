Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словакию в матче отбора Евро-2020

Сборная Хорватии разгромила в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальную команду Словакии со счётом 4:0. Встреча проходила на стадионе «Сити Арена» в Трнаве.
Первый мяч в игре был забит на 45-й минуте. Его автором после передачи Марсело Брозовича стал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. На 1-й минуте второго тайма гости закрепили преимущество. Иван Перишич поразил ворота хозяев после ассиста Анте Ребича. На 72-й минуте Бруно Петкович довёл счёт до разгромного. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Йосип Брекало. Точку в матче поставил Деян Ловрен после паса Брозовича.
В параллельном матче этой группы Уэльс со счётом 2:1 обыграл Азербайджан. На 26-й минуте хозяев вывел вперёд автогол Павла Пашаева. На 58-й минуте Махир Эмрели счёт сравнял. Однако на 84-й минуте победу Уэльсу принёс результативный удар в исполнении Гарета Бэйла.
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