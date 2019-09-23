Глушаков отреагировал на лайк Цорна сравнения Кононова с Кличко

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал действия генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, который лайкнул комментарий со сравнением главного тренера красно-белых Олега Кононова с мэром Киева Виталием Кличко.
Кононов выступал с мотивационной речью в гостинице «Россия». Цорн поставил лайк комментарию «Кличко нервно курит в сторонке».
«Срочно сослать в бэк-офис», — написал Глушаков в сторис своего «инстаграма».
Напомним, что Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сентябре 2018 года Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко был отстранён от тренировок с основным составом «Спартака» и переведён в молодёжную команду. Причиной стали лайки футболистов стихотворения актёра Дмитрия Назарова, в котором содержалась критика тогдашнего главного тренера команды Массимо Карреры.
- 23 сентября 2019
-
19:05
-
18:58
-
18:50
-
18:46
-
18:42
-
18:28
-
18:15
-
18:03
-
17:49
-
17:48
-
17:29
-
17:26
-
17:01
-
16:56
-
16:51
-
16:41
-
16:36
-
16:25
-
16:23
-
16:12
-
16:02
-
15:57
-
15:41
-
15:23
-
15:09
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:44
-
14:30
-
14:27
-
14:19
-
13:51
-
13:48
-
13:42