Глушаков отреагировал на лайк Цорна сравнения Кононова с Кличко

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал действия генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, который лайкнул комментарий со сравнением главного тренера красно-белых Олега Кононова с мэром Киева Виталием Кличко.

Кононов выступал с мотивационной речью в гостинице «Россия». Цорн поставил лайк комментарию «Кличко нервно курит в сторонке».

«Срочно сослать в бэк-офис», — написал Глушаков в сторис своего «инстаграма».

Напомним, что Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сентябре 2018 года Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко был отстранён от тренировок с основным составом «Спартака» и переведён в молодёжную команду. Причиной стали лайки футболистов стихотворения актёра Дмитрия Назарова, в котором содержалась критика тогдашнего главного тренера команды Массимо Карреры.