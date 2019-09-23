Алисон — лучший голкипер года по версии ФИФА
Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер признан лучшим вратарём года по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации. Помимо Алисона на награду претендовали немец Марк-Андре тер Штеген («Барселона») и бразилец Эдерсон («Манчестер Сити»).
В сезоне-2018/19 Алисон помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов, а в составе сборной Бразилии стал победителем Кубка Америки. В английской Премьер-лиге мерсисайдский клуб до последнего тура боролся за чемпионский титул, но всё-таки финишировал на втором месте в турнирной таблице. Ранее лучшим тренером года по версии ФИФА был признан наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 62,5 млн.
Клопп признан тренером года по версии ФИФА
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