Алисон — лучший голкипер года по версии ФИФА

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер признан лучшим вратарём года по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации. Помимо Алисона на награду претендовали немец Марк-Андре тер Штеген («Барселона») и бразилец Эдерсон («Манчестер Сити»).

В сезоне-2018/19 Алисон помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов, а в составе сборной Бразилии стал победителем Кубка Америки. В английской Премьер-лиге мерсисайдский клуб до последнего тура боролся за чемпионский титул, но всё-таки финишировал на втором месте в турнирной таблице. Ранее лучшим тренером года по версии ФИФА был признан наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 62,5 млн.