Джастин Клюйверт считает, что за расизм в соцсетях нужно сажать в тюрьму

Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт поделился мнением о борьбе с проявлением расизма в социальных сетях.



«Люди, которые публикуют расистские посты, наверное, должны отправляться в тюрьму. Это должно прекратиться. Я не тот, кто исправит ситуацию. Я недостаточно умён для этого! Идентификация аккаунтов? Да, что-то вроде того. Потому что тогда можно будет всегда посмотреть, кому принадлежит аккаунт», — приводит слова Клюйверта Sky Sports.



Джастин является сыном бывшего форварда «Аякса» и «Барселоны» Патрика Клюйверта.



Ранее в Англии начали расследование в отношении полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Португалец опубликовал мем про темнокожего защитника команды Бенжамена Менди, а футбольные чиновники усмотрели в картинке расистский подтекст.