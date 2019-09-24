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Джастин Клюйверт считает, что за расизм в соцсетях нужно сажать в тюрьму

Джастин Клюйверт считает, что за расизм в соцсетях нужно сажать в тюрьму
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт поделился мнением о борьбе с проявлением расизма в социальных сетях.

«Люди, которые публикуют расистские посты, наверное, должны отправляться в тюрьму. Это должно прекратиться. Я не тот, кто исправит ситуацию. Я недостаточно умён для этого! Идентификация аккаунтов? Да, что-то вроде того. Потому что тогда можно будет всегда посмотреть, кому принадлежит аккаунт», — приводит слова Клюйверта Sky Sports.

Джастин является сыном бывшего форварда «Аякса» и «Барселоны» Патрика Клюйверта.

Ранее в Англии начали расследование в отношении полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Португалец опубликовал мем про темнокожего защитника команды Бенжамена Менди, а футбольные чиновники усмотрели в картинке расистский подтекст.

Kick It Out выступила с заявлением после мема Б. Силвы про темнокожего партнёра
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