Kick It Out выступила с заявлением после мема Б. Силвы про темнокожего партнёра

Организация Kick It Out, борющаяся с проявлениями дискриминации, выступила с заявлением после инцидента с полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.



На днях португалец опубликовал в своём «твиттере» мем. В левой части картинки был изображён темнокожий защитник «горожан» Бенжамен Менди в детстве. Справа же находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий из себя шоколадного человечка. Мем Силва сопроводил следующей подписью: «Угадайте, кто?»



«Мы крайне разочарованы публикацией Силвы. Расистские стереотипы нельзя использовать в качестве шутки, и мы потрясены тем, что человек, являющийся примером для миллионов, не увидел в этом посте дискриминационный подтекст. FA была уведомлена об инциденте, и мы надеемся, что организация примет меры – в том числе принудительное обучение, которое очень важно для борьбы с проявлениями агрессии вроде этого», — приводит заявление Kick It Out BBC.