Клопп — Почеттино: мы выиграли в финале ЛЧ. Вот почему я на сцене, а не ты
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к наставнику «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, находясь на сцене во время вручения премии лучшему тренеру года от ФИФА.
«Маурисио, мы выиграли в том матче, вот почему я стою здесь, а не ты. Таков футбол, но мы все знаем, какую невероятную работу проделали ты, Пеп и другие тренеры», — сказал Клопп.
Напомним, в голосовании Клопп, помимо Почеттино, опередил и рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.
«Ливерпуль» в минувшем сезоне занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав рекордные для себя 97 очков, но на одно очко отстав от «горожан». При этом подопечные Клоппа добрались до финала Лиги чемпионов, где победили «Тоттенхэм» Почеттино со счётом 2:0.
Клопп: горд быть тренером такой невероятной команды, как «Ливерпуль»
- 24 сентября 2019
-
16:31
-
16:22
-
16:15
-
15:56
-
15:53
-
15:36
-
15:33
-
15:17
-
15:04
-
15:00
-
14:53
-
14:51
-
14:45
-
14:42
-
14:28
-
14:11
-
14:05
-
13:46
-
13:41
-
13:18
-
13:08
-
13:01
-
12:46
-
12:20
-
12:14
-
11:57
-
11:48
-
11:39
-
11:18
-
11:02
-
10:54
-
10:50
-
10:31
-
10:22
-
10:11
Партнерский контент