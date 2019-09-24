Клопп — Почеттино: мы выиграли в финале ЛЧ. Вот почему я на сцене, а не ты

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к наставнику «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, находясь на сцене во время вручения премии лучшему тренеру года от ФИФА.



«Маурисио, мы выиграли в том матче, вот почему я стою здесь, а не ты. Таков футбол, но мы все знаем, какую невероятную работу проделали ты, Пеп и другие тренеры», — сказал Клопп.



Напомним, в голосовании Клопп, помимо Почеттино, опередил и рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.



«Ливерпуль» в минувшем сезоне занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав рекордные для себя 97 очков, но на одно очко отстав от «горожан». При этом подопечные Клоппа добрались до финала Лиги чемпионов, где победили «Тоттенхэм» Почеттино со счётом 2:0.

