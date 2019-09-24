Зидан: количество травм у игроков «Реала» меня беспокоит
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, как он относится к большому количеству травмированных игроков в «Королевском клубе».
«Я не волнуюсь, но количество травм у игроков „Реала“ меня беспокоит. Я не хочу, чтобы мои игроки получали травмы. Это часть футбола, которую мы не контролируем полностью. Мы заботимся о наших игроках, но должны признать, что время от времени случаются травмы.
Матчи отнимают много сил, и игроки не получают достаточного количества отдыха», — приводит слова Зидана AS.
«Реал», набрав 11 очков занимает второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. В 6-м туре Примеры мадридский клуб на своём поле сыграет с «Осасуной». Матч состоится 25 сентября.
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