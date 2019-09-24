Зидан: Месси — лучший игрок года? Я не смотрел церемонию, не знал этого

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался отвечать на вопрос, заслуженно ли нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил награду лучшему игроку года по версии ФИФА.



«Месси — лучший игрок года? Я не смотрел церемонию, не знал этого. Таков выбор общественности», — приводит слова Зидана Mundo Deportivo.



Помимо Месси на награду были номинированы нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Эта награда стала шестой для аргентинского форварда. Ранее Месси завоевывал трофей в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Роналду становился обладателем награды пять раз, а голландец ван Дейк ни разу не удостаивался приза лучшему игроку года по версии ФИФА.

Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА