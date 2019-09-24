Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21, сообщает пресс-служба УЕФА. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Газпром Арена», который является домашней ареной петербургского «Зенита».

Вместимость стадиона в Санкт-Петербурге составляет 68 тыс. зрителей. Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала турнира на стадионе «Газпром Арена» в феврале текущего года. Основным конкурентом российской стороны был домашний стадион мюнхенской «Баварии» — «Альянц-Арена».

Напомним, Россия уже принимала финал Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда решающий матч турнира прошёл в Москве, на стадионе «Лужники». В финале «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Челси» в серии пенальти.