«Марсель» и «Дижон» не выявили победителя в матче Лиги 1

В матче 7-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Марсель». Встреча состоялась на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась со счётом 0:0.



Главный арбитр встречи Жереми Стина показал 6 жёлтый карточек в этом матче. Три предупреждения получили игроки «Дижона» Мунир Шуиар, Хамза Мендиль и Матеус Перейра. Ещё три жёлтых карточки получили футболисты «Марселя» Лука Перрен, Морган Сансон и Валер Жермен. «Марсель» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции до 6 матчей.



«Марсель» набрал 12 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Дижон» (2) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 15 очков в 6 матчах.