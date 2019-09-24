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«Марсель» и «Дижон» не выявили победителя в матче Лиги 1

«Марсель» и «Дижон» не выявили победителя в матче Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 7-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Марсель». Встреча состоялась на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Жереми Стина показал 6 жёлтый карточек в этом матче. Три предупреждения получили игроки «Дижона» Мунир Шуиар, Хамза Мендиль и Матеус Перейра. Ещё три жёлтых карточки получили футболисты «Марселя» Лука Перрен, Морган Сансон и Валер Жермен. «Марсель» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции до 6 матчей.

«Марсель» набрал 12 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Дижон» (2) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 15 очков в 6 матчах.

Франция - Лига 1. 7-й тур
24 сентября 2019, вторник. 20:00 МСК
Дижон
Дижон
Окончен
0 : 0
Марсель
Марсель
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