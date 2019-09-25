Чалов в списке семи лучших игроков за пределами топ-5 европейских чемпионатов
Международный портал 90min.com опубликовал список семи лучших футболистов, которые выступают за пределами пяти ведущих европейских чемпионатов. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в этот список.
Портал отмечает, что у нападающего есть необходимый потенциал, скорость и умение реализовывать игровые моменты, чтобы в будущем оказаться в одном и топ-клубов европейских чемпионатов.
В список также попали: португалец Рубен Диаш («Бенфика»), норвежец Эрлинг Холанн, венгр Доминик Собослаи («Зальцбург»), хорват Ловро Майер, испанец Дани Ольмо («Динамо Загреб») и мексиканец Эдсон Альварес («Аякс»).
В текущем сезоне Чалов провёл десять матчей за ЦСКА в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
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