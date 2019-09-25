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«Мордовия» — «Ростов»: составы команд на матч 1/16 финала Кубка России

«Мордовия» — «Ростов»: составы команд на матч 1/16 финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0

«Мордовия» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России, который состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Старт» в Саранске и начнётся в 18:30 мск.

«Мордовия»: Смирнов, Климов, Хрипков, Сухарев, Юсупов, Стрелков, Поярков, Дворецков, Джумаев, Адаев, Сергеев.

«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Ведерников, Маляров, Логашов, Хаджикадунич, Глебов, Саплинов, Попов, Байрамян, Долгов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. В роли его ассистентов выступят Наиль Сейфетдинов (Казань) и Игорь Князев (Курск).

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание Кубка России также доступно на «Чемпионате».

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