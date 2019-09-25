«Балтика» — «Локомотив»: составы команд на матч 1/16 финала Кубка России

«Балтика» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России, который состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Калининград» и начнётся в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Балтика»: Бориско, Тишкин, Плопа, Мещанинов, Дудиев, Альшин, Кашчелан, Казаев, Глушков, Маркин, Аллеф.
«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Мурило, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Эдер.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Равилов (Саранск).
«Локомотив», как и остальные клубы Российской Премьер-Лиги, начинает выступление в Кубке России со стадии 1/16 финала. «Балтика» в свою очередь стартовала с 1/32 финала и в прошлой стадии обыграла «Ленинградец» (2:1).
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