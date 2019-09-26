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Гол и передача Ибрагимовича принесли «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS

Гол и передача Ибрагимовича принесли «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Футбол / Прочие турниры 0

В матче регулярного чемпионата MLS «Реал Солт-Лейк» принимал «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча прошла на стадионе «Рио Тинто Стэдиум» в Сэнди и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 50-й минуте нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович помог форварду Кристиану Павону открыть счёт в матче. В концовке второго тайма Ибрагимович удвоил преимущество гостей с передачи Павона. Единственный гол в составе «Солт-Лейка» забил Недум Онуоха на 89-й минуте.

«Лос-Анджелес Гэлакси» набрал 51 очко в 32 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице MLS. «Реал Солт-Лейк» (47) — на 10-м месте.

Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» весной 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах MLS, в которых записал на свой счёт 28 голов (6 из них – с пенальти) и получил 7 жёлтых карточек. В настоящий момент Златан занимает второе место в списке лучших бомбардиров первенства, уступая лишь форварду «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле (30).

MLS - Высшая лига футбола. Высшая лига футбола
26 сентября 2019, четверг. 04:30 МСК
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
0:1 Павон – 50'   0:2 Ибрагимович – 80'   1:2 Онуоха – 89'
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