Сутормин: на матч с «Локомотивом» не надо как-то особенно настраиваться

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится в субботу, 28 сентября.
«Конечно, на такие игры не надо как-то особенно настраиваться — такой ажиотаж! Опять же, некоторые ребята, которые не полетели в Красноярск, отдохнули. Главное — восстановиться, а настрой и мотивация будут запредельными. Это и поможет организму быстрее прийти в форму.
«Локомотив» и «Зенит» будут вести борьбу за чемпионство? Мне кажется, ещё рано об этом говорить. Видите, что «Уфа» может победить «Зенит» и проиграть «Оренбургу» в следующем матче. Нам нужно набирать очки, оставаться на первом месте и никуда с него не уходить.
Перелёт в Красноярск? Нет, у нас же все есть для восстановления. Рабочая ситуация, все давно привыкли к таким перелётам.
Да нормальная рабочая ситуация. Мы живём в России, у нас большая страна. Выпал «Енисей» — значит надо играть с «Енисеем». «Динамо» во Владивостоке играло, к примеру. И что теперь? Это российский футбол», — приводит слова Сутормина пресс-служба «Зенита».
- 26 сентября 2019
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