Источник: форвард «Ниццы» признался в краже часов одноклубника за € 70 тыс.

Нападающий «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже дорогих часов у одноклубника — Каспера Дольберга. 18-летний игрок также принёс извинения главному тренеру команды Патрику Виейра, сообщает AFP.

По информации издания, Диаби сегодня, 26 сентября, посетил тренировочный комплекс «Ниццы» со своими адвокатами.

Стоимость украденных часов составляет € 70 тыс. Дорогостоящий аксессуар исчез из раздевалки команды 23 сентября.

Ранее сообщалось, что руководство «Ниццы» разорвёт контракт с игроком, если его вина будет доказана.

Диаби, родившийся в 30 км от Ниццы, выступает за клуб с 13-летнего возраста. В нынешнем сезоне нападающий ещё не выходил на поле. В прошлой кампании он принял участие в 6 матчах французской Лиги 1.