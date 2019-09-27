«Барселона» и Неймар решили договориться без суда, игрок улетел в Париж

Судебное заседание, которое должно было состояться сегодня, 27 сентября, в Барселоне и на котором планировалось рассмотреть иск нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара к «Барселоне», было отменено.



Как сообщает ESPN, каталонский клуб и бразильский футболист пришли к соглашению решить свои противоречия без помощи суда. В связи с этим в присутствии Неймара в столице Каталонии больше не было необходимости, и он улетел обратно в Париж. Диалог с сине-гранатовыми продолжат юристы форварда.



Напомним, Неймар требует, чтобы «Барселона» выплатила ему ещё € 26 млн бонусов за период в команде. В свою очередь каталонский клуб также подал в суд на игрока. Сине-гранатовые требуют, чтобы он вернул € 14 млн бонуса за лояльность. По мнению руководства «Барселоны», решившись на переход в «ПСЖ» в 2017 году, Неймар должен был лишиться бонуса.

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