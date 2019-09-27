Эмери назначил Джаку новым капитаном «Арсенала»
Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака стал новым капитаном команды, сообщает BBC.
Данное решение принял лично главный тренер «канониров» Унаи Эмери. О своём выборе он сообщил команде на сегодняшней тренировке. При этом испанский специалист ещё не определился с вице-капитаном. Главными претендентами на эту роль являются нападающие Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Напомним, предыдущим капитаном «Арсенала» являлся защитник Лоран Косельни. Минувшим летом француз потребовал продать его, после чего отказался ехать с командой в предсезонный тур. В итоге игрока приобрёл «Бордо».
Джака выступает за «Арсенал» с 2016 года. Ранее 27-летний хавбек защищал цвета «Базеля» и мёнхенгладбахской «Боруссии».
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