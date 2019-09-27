Эмери назначил Джаку новым капитаном «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака стал новым капитаном команды, сообщает BBC.



Данное решение принял лично главный тренер «канониров» Унаи Эмери. О своём выборе он сообщил команде на сегодняшней тренировке. При этом испанский специалист ещё не определился с вице-капитаном. Главными претендентами на эту роль являются нападающие Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.



Напомним, предыдущим капитаном «Арсенала» являлся защитник Лоран Косельни. Минувшим летом француз потребовал продать его, после чего отказался ехать с командой в предсезонный тур. В итоге игрока приобрёл «Бордо».



Джака выступает за «Арсенал» с 2016 года. Ранее 27-летний хавбек защищал цвета «Базеля» и мёнхенгладбахской «Боруссии».

Оуэн: сильно удивлюсь, если «Арсенал» не забьёт «Манчестер Юнайтед»