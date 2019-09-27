Оуэн: сильно удивлюсь, если «Арсенал» не забьёт «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн поделился ожиданиями от матча седьмого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

«После поражения в прошлом туре от «Вест Хэма» «Манчестер Юнайтед» проиграл 7 из 15 матчей в АПЛ. Раньше столько матчей они проиграли в 40 играх.

«Арсенал» продолжает разочаровывать и восхищать в равной степени. Но им удалось обыграть «Астон Виллу», уступая в счёте. Во втором тайме «Арсенал» отжигал.

«Юнайтед» удалось сохранить ворота на замке в матче с «Лестером» в последнем домашнем матче, но я сильно удивлюсь, если «Арсенал» не сможет пробить Давида де Хеа. Уверен, матч будет очень ярким», — написал Оуэн в своей колонке на BetVictor.