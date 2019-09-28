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Соперник «Зенита» по ЛЧ «Бенфика» одержала 4-ю победу подряд в Примейре

Соперник «Зенита» по ЛЧ «Бенфика» одержала 4-ю победу подряд в Примейре
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 7-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла «Виторию Сетубал» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч арбитр Тьягу Мартинш.

Единственный гол был забит в середине второго тайма, автором забитого мяча стал нападающий хозяев Винисиус Мораис.

Эта победа стала для лиссабонского клуба четвёртой подряд в Примейре.

«Бенфика», набрав 18 очков, поднялась на первое место в турнирной таблице португальского национального чемпионата. В следующем туре «орлы» на выезде сыграют с «Тонделой». Матч состоится 27 октября.

«Бенфика» является соперником «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов. Во 2-м туре команды сыграют между собой. Матч состоится 2 октября в Санкт-Петербурге.

Португалия - Примейра. 7-й тур
28 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
1 : 0
Витория Сетубал
Сетубал
1:0 Мораис – 64'
Удаления: Таарабт – 80' / нет
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