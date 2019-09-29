РФС снял с «Анжи» 6 очков за задолженность перед Я. Боли

Российский футбольный союз снял шесть очков с махачкалинского «Анжи» за задолженность перед бывшим игроком Янником Боли.

«РФС применил штрафные санкции к ФК «Анжи» на основании предписания Дисциплинарного комитета ФИФА.



В связи с тяжёлой финансовой ситуацией ФК «Анжи» не смог погасить задолженность перед экс-футболистом команды Янником Боли. Долг по заработной плате возник перед футболистом в момент его перехода в китайский «Далянь Аэрбин» в феврале 2017 года. Клуб не отрицал существующую задолженность и готов был и дальше вести диалог с футболистом и реструктурировать долг, однако решение ФИФА было принято автоматически и стало неожиданностью для руководства клуба. Соответствующее письмо было направлено Дисциплинарным комитетом ФИФА в РФС, и решение вступило в силу без дополнительного предупреждения.



Руководство ФК «Анжи» ведёт работу по реструктуризации имеющихся задолженностей и будет и дальше пытаться погасить долги перед бывшими футболистами.



Штрафные санкции, которые применены к клубу, безусловно, больно ударят и по нынешнему составу команды, которая, несмотря на все сложности, пытается достойно выступать в первенстве ПФЛ.



Руководство и сотрудники клуба делают всё возможное, чтобы сохранить бренд «Анжи» и профессиональный статус клуба. Воспитанники академии, которые составляют костяк команды, и тренерский штаб продолжат выступление в первенстве ПФЛ и сделают всё возможное, чтобы порадовать верных болельщиков нашей команды.



В этой тяжёлой ситуации мы призываем поддержать ребят в ближайшем домашнем матче, который пройдёт на резервном поле «Анжи Арены» 6 октября. Соперником «Анжи» станет СКА Ростов», — говорится в заявлении руководства клуба, опубликованном на официальном сайте «Анжи».