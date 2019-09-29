Лэмпард: Канте ещё может сыграть против «Лилля»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча с «Брайтоном» в 7-м туре чемпионата Англии (2:0), а также подчеркнул, что полузащитник Н'Голо Канте имеет шанс сыграть с «Лиллем» во 2-м туре Лиги чемпионов.
«Я уже обговорил с ним этот вопрос, и мы решили не рисковать с ним в матче с «Брайтоном». Канте очень важен для команды, но ему непросто войти в нужный ритм, поскольку из-за полученной в прошлом сезоне травмы ему не удалось провести полноценную предсезонную подготовку. Мы дали игроку время, команда не могла рисковать им, но у Канте есть шанс сыграть против «Лилля», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».
Матч «Челси» — «Лилль» пройдет в среду, 02 сентября. Начало матча в 22:00 мск.
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