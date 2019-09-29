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Гнабри: матч с «Тоттенхэмом» не будет похож на игру с «Падерборном»

Гнабри: матч с «Тоттенхэмом» не будет похож на игру с «Падерборном»
Футбол / Германия 0

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата Германии с «Падерборном» (3:2), подчеркнув, что в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» играть так нельзя.

«Судьба матча могла решить намного раньше. Сразу после 1:0 мы смогли создать, но не реализовали множество игровых моментов. Мы могли намного раньше забить второй гол. Во втором тайме у нас также было очень много моментов, чтобы раньше поставить точку в матче. Нам не хватало последовательности в атаках.

Матч с «Тоттенхэмом» будет совершенно другим, мы должны играть иначе. Конечно, мы должны сделать шаг вперед, но я думаю, что мы сможем выполнить свою задачу и показать хорошую игру», — приводит слова Гнабри пресс-служба «Баварии».

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