Зидан: мы заслуживали большего, чем одно очко в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 7-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (0:0).



«Мы заслуживали на большее, чем на одно очков в этом матче. Явно на большее. Но я должен поздравить футболистов своей команды, мы вновь играли слаженно, в очередной раз не дав забить в свои ворота. Мы действовали очень хорошо в обороне, но нам чего-то не хватало в атаке. Мы работаем над этим и, конечно, хотим становиться все лучше, как команда.



Когда в игре счёт 0:0, конечно, мы можем рисковать больше. Но я обещаю, в будущем мы обязательно проявим себя более активной и агрессивной командой. Был соперник, который пытался помешать всем нашим действиям в атаке. Нам немного не хватило напористости, но теперь мы переходим к следующей игре.



Бэйл хорошо выступает. Все игроки, находящиеся здесь, стараются проявить себя. Гарет хорошо работает во благо команды. Как и все мы, он мог сделать больше в атаке, но он помогает в обороне», – приводит слова Зидана пресс-служба «Реала».

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