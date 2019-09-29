Рамос: «Реалу» было важно не пропустить в матче с «Атлетико»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал результат матча 7-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (0:0).

«Матчи с «Атлетико» всегда очень тяжелые физически. На этом стадионе очень тяжело играть, поэтому «Реалу» было важно не пропустить. Однако в атаке нам было трудно создавать моменты, потому что они оставляют очень мало пространства. Мы недовольны набранным очком, так как хотели получить три.

Усердно работаем над действиями в обороне. Хорошо, что всё получается. Думаю, «Реал» на правильном пути», — приводит слова Рамоса Marca.

«Реал», набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Атлетико» (14) занимает третье место.