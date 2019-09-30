Широков выразил готовность возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил, что он готов стать главным тренером московского клуба.

«Безусловно, я бы поехал в „Спартак“. Сегодня же поехал бы. Пресс меня не пугает. Состав — ничего, разобрались бы. Если бы у меня была лицензия, то поехал бы. А чего здесь бояться-то? Зачем тогда получаешь лицензию, если боишься пойти куда-то, где есть пресс, где могут шуметь и так далее?» — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что 38-летний Широков выступал за «Спартак» с 2014 по 2015 год.

«Спартак» остался без главного тренера после отставки Олега Кононова. К ближайшему матчу красно-белых будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

После 11 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.