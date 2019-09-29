«Спартак» рассматривает варианты с приглашением Карпина и Тихонова
Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера, которых рассматривает руководство «Спартака», является Валерий Карпин. В случае его ухода из «Ростова» главным претендентом на пост тренера ростовской команды будет Андрей Талалаев. При этом «Спартак» также рассматривает вариант с приглашением Андрея Тихонова до конца текущего сезона.
Напомним, сегодня «Спартак» объявил об отставке с поста главного тренера команды Олега Кононова. Под его руководством команда проиграла последние четыре матча в чемпионате России и опустилась на 9-е место в турнирной таблице. После 11 туров в активе красно-белых 14 очков. К следующему матчу с «Краснодаром» «Спартак» будет готовить Сергей Кузнецов.
«Спартак» отправил Кононова в отставку
- 30 сентября 2019
-
00:05
-
00:04
- 29 сентября 2019
-
23:52
-
23:39
-
23:36
-
23:20
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:58
-
22:55
-
22:40
-
22:32
-
22:27
-
22:23
-
22:14
-
22:13
-
21:55
-
21:42
-
21:39
-
21:27
-
21:24
-
21:22
-
20:57
-
20:52
-
20:47
-
20:35
-
20:33
-
20:31
-
20:27
-
20:24
-
20:24
-
20:19
-
20:14
-
20:02
Партнерский контент