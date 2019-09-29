«Спартак» рассматривает варианты с приглашением Карпина и Тихонова

Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера, которых рассматривает руководство «Спартака», является Валерий Карпин. В случае его ухода из «Ростова» главным претендентом на пост тренера ростовской команды будет Андрей Талалаев. При этом «Спартак» также рассматривает вариант с приглашением Андрея Тихонова до конца текущего сезона.

Напомним, сегодня «Спартак» объявил об отставке с поста главного тренера команды Олега Кононова. Под его руководством команда проиграла последние четыре матча в чемпионате России и опустилась на 9-е место в турнирной таблице. После 11 туров в активе красно-белых 14 очков. К следующему матчу с «Краснодаром» «Спартак» будет готовить Сергей Кузнецов.