Влашич: ЦСКА развивается, мы обрели зрелость

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Уралом» в матче 11-го тура РПЛ (3:0), после которой «армейцы» возглавили турнирную таблицу.
«Давайте вернёмся немного назад и вспомним, что в прошлом сезоне мы далеко не всегда доводили до победы вроде бы неплохие по качеству поединки. В том числе и те, в которых у нас было большое преимущество, где мы доминировали. Так вот, теперь мы научились такие матчи выигрывать. В чём разница? Команда развивается. Мы обрели зрелость, накопили тот самый опыт, которого нам не хватало раньше. Поверьте, это не просто слова.
Могу обещать: мы сделаем всё, чтобы продолжать в том же духе. У нас отличная команда, ЦСКА постарается удержаться на самом верху.
Мы были в курсе, что можем стать лидерами. И вышли на поле с единственной целью: добыть три очка и выйти на первое место. Очень рады, что нам это удалось. На мой взгляд, это тоже показатель зрелости команды – не бояться серьёзных целей, а планомерно к ним двигаться.
В нашей игре есть страсть. Очень хотим побеждать, играем в атаку, и нам это нравится», — приводит слова Влашича Bobsoccer.
- 30 сентября 2019
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