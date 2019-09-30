Черчесов объяснил, почему не вызывает в сборную Сафонова и Максименко

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о невызове в команду вратарей Александра Максименко («Спартак») и Матвея Сафонова («Краснодар»).



«Сафонов и Максименко? В очередной раз повторю: есть молодёжная сборная, где два наших вратаря представляют свою страну. Посмотрим, как с ними всё будет вырисоваться в будущем. Есть вратари, которые проявляют себя в чемпионате России, но у нас есть и те, кто может показать себя на уровне Лиги чемпионов. Не хотим делать на вратарской позиции какие-то перестановки. Хотя критика в адрес Лунёва правильная — приедет в сборную, какие-то нюансы мы с ним обсудим.



Что касается вызова Кузяева и невызова Ерохина, Кузяев набрал форму и стабильно играет. Ерохин приболел, у него инфекция — неготового игрока нет смысла вызывать. Но он хорошо выполнил свою роль на прошлом сборе, жаль только, не забил шотландцам — было бы совсем идеально», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Черчесова не волнуют проблемы РУСАДА и провал «Спартака». Он готов выйти на Евро Слова главного тренера о составе сборной России.