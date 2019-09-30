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Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике

Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике
Футбол / Испания 0

Стали известны подробности трансферной саги с участием защитника Маттейса де Лигта, которая протекала минувшим летом и завершилась его переходом из «Аякса» в «Ювентус».

Как сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на Mundo Deportivo, перед тем как принять окончательное решение о своём будущем, 20-летний футболист отправился на отдых на Багамские острова. В одном отеле с де Лигтом оказался защитник Жерар Пике, выступающий за «Барселону», которая являлась одним из главных претендентов на юного игрока. Между ними произошёл разговор. По информации источника, беседа получилась не очень дружелюбной, и после этого Маттейс решил выбрать «Ювентус».

Напомним, за де Лигта «Ювентус» заплатил «Аяксу» € 85,5 млн. На защитника сборной Нидерландов также претендовали «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».

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