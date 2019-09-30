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Президент «Барселоны» встретится с Пике после критики в адрес руководства

Президент «Барселоны» встретится с Пике после критики в адрес руководства
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу встретится с защитником клуба Жераром Пике, сообщает Football Espana. Бартомеу планирует поговорить с Пике, который ранее намекнул, что руководство клуба провоцирует конфликты. Пике остался недоволен публикацией в Mundo Deportivo, в которой говорилось о чрезмерном влиянии футболистов «Барселоны».

В итоге защитник призвал всех, включая руководство клуба, быть едиными и не провоцировать конфликты. Также испанский футболист заметил, что игроки прекрасно знают, кто стоит за подобными статьями, даже если в них не указывается автор.

«Барселона» в семи турах набрала 13 очков. Каталонцы в турнирной таблице занимают четвёртое место. От лидирующего мадридского «Реала» «Барселона» отстаёт на два очка.

Пике намекнул, что руководство «Барселоны» провоцирует конфликты
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