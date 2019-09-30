Фанат получил год колонии-поселения за удар сотрудника ОМОНа на «Газпром Арене»

Болельщик Денис Первачук приговорён к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за драку с сотрудником ОМОНа на стадионе «Газпром Арена» в перерыве матча Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар» (1:1), сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении», — сказано в сообщении.

По данным следствия, Первачук нанёс заместителю командира батальона 3-го оперативного батальона ОМОН не менее одного удара рукой в лицо.

Ранее пресс-служба Росгвардии по городу и Ленобласти сообщала, что со стороны болельщиков был брошен тяжёлый предмет в сотрудников ОМОНа, в результате чего один из бойцов получил травму.