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Фанат получил год колонии-поселения за удар сотрудника ОМОНа на «Газпром Арене»

Фанат получил год колонии-поселения за удар сотрудника ОМОНа на «Газпром Арене»
Футбол / РПЛ 0

Болельщик Денис Первачук приговорён к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за драку с сотрудником ОМОНа на стадионе «Газпром Арена» в перерыве матча Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар» (1:1), сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении», — сказано в сообщении.

По данным следствия, Первачук нанёс заместителю командира батальона 3-го оперативного батальона ОМОН не менее одного удара рукой в лицо.

Ранее пресс-служба Росгвардии по городу и Ленобласти сообщала, что со стороны болельщиков был брошен тяжёлый предмет в сотрудников ОМОНа, в результате чего один из бойцов получил травму.

Возле стадиона «Зенита» произошла драка между фанатами и ОМОНом
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