Возле стадиона «Зенита» произошла драка между фанатами и ОМОНом

Возле санкт-петербургского стадиона «Газпром Арена» произошла драка между болельщиками «Зенита» и сотрудниками ОМОНа.

В 4-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» встречался с «Краснодаром». Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Посмотреть видео можно в «Твиттере» Дмитрия Зимина.

Напомним, несколько недель назад сотрудники ОМОНа напали на болельщиков «Спартака» после матча 2-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2).

Фанатов московского клуба на протяжении длительного времени держали в подтрибунном помещении, а затем на них напали сотрудники ОМОНа с дубинками. За это домашний стадион ростовчан «Ростов Арена» был условно дисквалифицирован на два матча. Также клуб был наказан штрафом в размере 650 тыс. рублей.