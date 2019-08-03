Возле стадиона «Зенита» произошла драка между фанатами и ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона «Газпром Арена» произошла драка между болельщиками «Зенита» и сотрудниками ОМОНа.
В 4-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» встречался с «Краснодаром». Матч завершился вничью со счётом 1:1.
Посмотреть видео можно в «Твиттере» Дмитрия Зимина.
Напомним, несколько недель назад сотрудники ОМОНа напали на болельщиков «Спартака» после матча 2-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2).
Фанатов московского клуба на протяжении длительного времени держали в подтрибунном помещении, а затем на них напали сотрудники ОМОНа с дубинками. За это домашний стадион ростовчан «Ростов Арена» был условно дисквалифицирован на два матча. Также клуб был наказан штрафом в размере 650 тыс. рублей.
Глава КДК объяснил решение по матчу «Ростов» — «Спартак»
- 3 августа 2019
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