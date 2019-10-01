«Барселона» рассматривает Пёнтека в качестве замены Суаресу

Испанская «Барселона» интересуется форвардом «Милана» Кшиштофом Пёнтеком. Каталонский клуб рассматривает 24-летнего нападающего в качестве будущей замены уругвайцу Луису Суаресу.

Помимо польского футболиста, сине-гранатовые также следят за игроком «РБ Лейпциг» Тимо Вернером и Хайме Матой из «Хетафе», сообщает Sempre Milan.



Пёнтек в январе 2019 года перешёл в «Милан» из «Дженоа». В нынешнем сезоне форвард сыграл в Серии А шесть матчей и забил два мяча.

Напомним, в шестом туре чемпионата Италии «Милан» уступил «Фиорентине» (1:3) и на текущий момент занимает 16-е место в турнирной таблице с 6 очками. «Россонери» проиграли четыре из первых шести матчей Серии А. Такого провального старта с итальянским клубом не случалось с сезона-1938/39.