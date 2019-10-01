Каррагер составил символическую сборную из игроков «МЮ» и «Арсенала»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер составил сборную всех времён из игроков двух клубов — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». В состав символический сборной вошли 5 представителей «канониров» и 6 игроков «красных дьяволов».
Вратарь: Петер Шмейхель («МЮ»);
Защитники: Деннис Ирвин («МЮ»), Тони Адамс («Арсенал»), Рио Фердинанд («МЮ»), Эшли Коул («Арсенал»);
Полузащитники: Криштиану Роналду («МЮ»), Рой Кин («МЮ»), Патрик Виейра («Арсенал»), Райан Гиггз («МЮ»);
Нападающие: Деннис Бергкамп («Арсенал»), Тьерри Анри («Арсенал»).
Вчера, 30 сентября, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в матче 7-го тура АПЛ. «Арсенал» с 12 очками расположился в турнирной таблице чемпионата Англии на 4-м месте. «Красные дьяволы» с 9 очками находятся на 10-й строчке.
Посмотреть фото можно в «твиттере» The Sun Football.
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