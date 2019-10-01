Адвокат: запытавших человека до смерти отпустили по УДО, Протасовицкому отказали

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, друга нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировала решение суда отказать её подзащитному в условно-досрочном освобождении из колонии.
«Честно, даже не могу найти слов. Тут даже не двойные, а тройные стандарты. Я недавно читала в прессе про сотрудников колонии, которые довели пытками человека до смерти – вышли по УДО. Устинову при отсутствии состава преступления дали условное наказание, а Протасовицкому при тех же обстоятельствах, по которым проходили все четверо, отказали везде. И как это комментировать? Нельзя подобрать какие-то нормативные слова», — сказала Прилипко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, Протасовицкий остаётся единственным фигурантом дела, продолжающим находиться в тюрьме. Ранее по УДО из колонии вышли Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл.
- 1 октября 2019
-
13:47
-
13:47
-
13:33
-
13:16
-
12:38
-
12:33
-
12:31
-
12:02
-
11:47
-
11:36
-
11:13
-
11:01
-
10:50
-
10:38
-
10:11
-
10:03
-
09:51
-
09:43
-
09:37
-
09:24
-
09:00
-
08:36
-
08:23
-
07:45
-
07:34
-
06:47
-
06:34
-
06:21
-
05:55
-
05:41
-
05:20
-
04:59
-
04:54
-
04:38
-
03:52