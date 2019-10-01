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Адвокат: запытавших человека до смерти отпустили по УДО, Протасовицкому отказали

Адвокат: запытавших человека до смерти отпустили по УДО, Протасовицкому отказали
Футбол / РПЛ 0

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, друга нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировала решение суда отказать её подзащитному в условно-досрочном освобождении из колонии.

«Честно, даже не могу найти слов. Тут даже не двойные, а тройные стандарты. Я недавно читала в прессе про сотрудников колонии, которые довели пытками человека до смерти – вышли по УДО. Устинову при отсутствии состава преступления дали условное наказание, а Протасовицкому при тех же обстоятельствах, по которым проходили все четверо, отказали везде. И как это комментировать? Нельзя подобрать какие-то нормативные слова», — сказала Прилипко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, Протасовицкий остаётся единственным фигурантом дела, продолжающим находиться в тюрьме. Ранее по УДО из колонии вышли Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл.

Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО
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