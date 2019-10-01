Егоров разобрал спорные моменты в концовке матча «Спартак» — «Оренбург»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мыслями о работе арбитров в концовке матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» – «Оренбург» (1:2).
«Если конкретно разбирать все три эпизода в концовке матча, то департамент поддерживает решение Вилкова продолжить игру: на 87-й минуте игровое столкновение, во втором моменте на 90-й минуте Ларссон сам стал красиво падать ещё до столкновения.
Что касается 93-й минуты, то в такие минуты нам хотелось бы, чтобы нарушения были явны и понятны для всех. Там защитник выставляет руки, а нападающий пятится назад и неестественно падает, усиливая контакт», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Егоров: в моменте с Оздоевым в матче с «Локо» следовало назначить пенальти
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