Зидан: «Реал» ухудшил своё положение, но будет продолжать бороться

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2).

«Результат матча плох, однако игроки хорошо отреагировали на ситуацию. Не могу быть удовлетворен исходом первого тайма. Команда никогда так ужасно не проводила 45 минут встречи, однако меня обнадёжила реакция игроков. У нас была возможность выиграть, но я рад, что удалось заработать одно очко.

Первый пропущенный гол — это смех. Мы плохо начали матч и не были сконцентрированы на сильных местах соперника.

В перерыве я сказал, что у нас есть 45 минут на то, чтобы исправить ситуацию. Во втором тайме наше отношение к игре улучшилось, команда больше хотела победить.

Посмотрим, что будет дальше. Да, мы ухудшили своё положение, но будем продолжать бороться», — приводит слова Зидана AS.

«Реал» набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (2) — на 2-м месте. Соперниками испанского и бельгийского клубов по группе являются «ПСЖ» и «Галатасарай».