«Берём 11 ингредиентов из Испании и начинаем жарить». Рецепт «Эспаэльи» от ЦСКА
Московский ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал ролик, посвящённый предстоящему матчу 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».
«Все ингредиенты настоящей испанской «Эспаэльи» от шеф-повара Гончаренко. Открываем европейские недели на ВЭБ Арене!» — сказано в комментарии «армейского клуба» к ролику.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.
Матч ЦСКА — «Эспаньол» состоится в четверг, 3 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи турка Али Палабыйыка прозвучит в 19:55 мск. В первом туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях с разгромным счётом 1:5 проиграл болгарскому «Лудогорцу». «Эспаньол» на своём поле поделил очки с венгерским «Ференцварошем» (1:1).
Тренер «Эспаньола»: если не будем внимательны к каждому в ЦСКА, будут проблемы
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