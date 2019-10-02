«Берём 11 ингредиентов из Испании и начинаем жарить». Рецепт «Эспаэльи» от ЦСКА

Московский ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал ролик, посвящённый предстоящему матчу 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».

«Все ингредиенты настоящей испанской «Эспаэльи» от шеф-повара Гончаренко. Открываем европейские недели на ВЭБ Арене!» — сказано в комментарии «армейского клуба» к ролику.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Эспаньол» состоится в четверг, 3 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи турка Али Палабыйыка прозвучит в 19:55 мск. В первом туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях с разгромным счётом 1:5 проиграл болгарскому «Лудогорцу». «Эспаньол» на своём поле поделил очки с венгерским «Ференцварошем» (1:1).