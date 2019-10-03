Кучаев: когда ЦСКА уступил «Лудогорцу», первая мысль у меня была о болельщиках

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев извинился перед болельщиками за поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5) и пообещал, что команда сделает всё возможное, чтобы реабилитироваться в поединке с «Эспаньолом».
«Когда мы уступили «Лудогорцу», первая мысль у меня была о болельщиках, которые приехали в немалом количестве — посмотреть футбол, поддержать нас. А мы так сыграли… Хочу извиниться за это. Сейчас самое важное — постараться реабилитироваться, победить в следующем матче для нашего 12-го игрока. Всегда нужно учитывать, что ты можешь проиграть любой поединок из шести. Но мы сделали это уже в первом туре, и больше права на ошибку у нас нет.
Ничья «Эспаньола» с «Ференцварошем» в первом туре Лиги Европы — небольшая ложка мёда в бочке дегтя. Но в любом случае в первом туре или во втором невозможно решить какие-то задачи, обеспечить себе выход в следующую стадию. Можно сыграть неудачно, но потом собраться и выиграть все оставшиеся матчи», — приводит слова Кучаева официальный сайт ЦСКА.
Матч ЦСКА — «Эспаньол» состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.
- 3 октября 2019
-
12:53
-
12:52
-
12:42
-
12:39
-
12:24
-
11:56
-
11:54
-
11:37
-
11:36
-
11:26
-
11:22
-
11:02
-
10:52
-
10:39
-
10:29
-
09:59
-
09:47
-
09:35
-
09:32
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
08:02
-
07:43
-
06:56
-
06:18
-
04:38
-
02:31
-
02:04
-
01:41
-
01:20
-
01:05
-
01:00
-
00:59
-
00:57