Игроки «Тоттенхэма» обеспокоены отстранённостью Почеттино

Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» обеспокоены поведением главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail.



По информации издания, аргентинский специалист после возвращения к работе в летнее межсезонье отстранился от команды. Например, Маурисио стал зачастую наблюдать за тренировочным процессом из окон центра, в то время как раньше всегда находился с игроками на поле.



Тем не менее, несмотря на результаты «Тоттенхэма» и поведение Почеттино, тренеру не грозит отставка. Основной причиной является сумма отступных в размере £ 32 млн (почти € 36 млн), прописанная в его контракте.



«Тоттенхэм» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 11 очками в активе, на 10 очков отставая от лидера соревнования в лице «Ливерпуля».

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