Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроки «Тоттенхэма» обеспокоены отстранённостью Почеттино

Игроки «Тоттенхэма» обеспокоены отстранённостью Почеттино
Футбол / Англия 0

Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» обеспокоены поведением главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail.

По информации издания, аргентинский специалист после возвращения к работе в летнее межсезонье отстранился от команды. Например, Маурисио стал зачастую наблюдать за тренировочным процессом из окон центра, в то время как раньше всегда находился с игроками на поле.

Тем не менее, несмотря на результаты «Тоттенхэма» и поведение Почеттино, тренеру не грозит отставка. Основной причиной является сумма отступных в размере £ 32 млн (почти € 36 млн), прописанная в его контракте.

«Тоттенхэм» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 11 очками в активе, на 10 очков отставая от лидера соревнования в лице «Ливерпуля».

Фердинанд считает, что Кейну стоит покинуть «Тоттенхэм», если он хочет трофеев
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019