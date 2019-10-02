Фердинанд считает, что Кейну стоит покинуть «Тоттенхэм», если он хочет трофеев

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о перспективах нападающего Гарри Кейна с «Тоттенхэм Хотспур».



«Перед Кейном стоит вопрос: «Для чего ты в этой игре?» Для преданности одному клубу или для завоевания трофеев? Следующий вопрос – выглядит ли «Тоттенхэм» как команда, способная выигрывать титулы? Я так не думаю. Думаю, несколько лет назад они были сильнее.



«Лидс» – похожий пример. Я играл за этот клуб, находясь в примерно таком же возрасте, что и Кейн сейчас. Та команда добралась до полуфинала Лиги чемпионов и была близка к чемпионскому титулу в Англии. Тогда я посчитал, что в другом клубе у меня будет больше шансов на триумф, и этим клубом стал «Манчестер Юнайтед». Я принял это решение быстро, потому что посчитал, что целью моей карьеры будет завоевание трофеев.



Вероятно, у Кейна в голове тоже встают такие вопросы, и на них нужно как можно скорее ответить, потому что ему уже 26 лет. Шанс приходит и уходит очень быстро», — цитирует Фердинанда Mirror со ссылкой на BT Sport.

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