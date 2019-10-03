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Промес пошутил над партнёром по «Аяксу». Тот отомстил

Промес пошутил над партнёром по «Аяксу». Тот отомстил
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес разыграл своего одноклубника Хакима Зиеша. Ролик с розыгрышем был опубликован в «твиттере» амстердамцев.

27-летний футболист, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Спартак», решил пошутить над партнёром, когда тот сидел на трибуне возле тренировочного поля. Квинси подошёл к Зиешу со спины и вылил ему воду из бутылки за шиворот, после чего попытался спрятаться. Хаким быстро обнаружил обидчика и тоже облил его водой из бутылки.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Аякс» благодаря добытой накануне победе над «Валенсией» набрал 6 очков и после двух туров возглавляет группу H в Лиге чемпионов. «Летучие мыши» и «Челси» с 3 очками в активе занимают второе и третье места соответственно. Замыкает квартет «Лилль» (0).

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