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Фанаты «Аякса» превратили фонтан в Валенсии в пенную ванну. Видео

Фанаты «Аякса» превратили фонтан в Валенсии в пенн
Фанаты «Аякса» превратили фонтан в Валенсии в пенную ванну. Видео
Футбол / Лига чемпионов 0

Болельщики «Аякса» оригинальным образом провели время в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией», который состоялся накануне, 2 октября, в Валенсии и завершился со счётом 3:0 в пользу их команды.

Фанаты амстердамцев собрались на одной из городских площадей и решили превратить фонтан в пенную ванну. Получившееся они засняли на видео.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Аякс» благодаря победе набрал 6 очков и после двух туров возглавляет группу H. «Валенсия» и «Челси» с 3 очками в активе занимают второе и третье места соответственно. Замыкает квартет «Лилль» (0).

С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнований доступно по ссылке.

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