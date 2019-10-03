Украинский футболист Нойок: у нас страна православная, не надо нам гей-парадов

Украинский полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок заявил, что выступает против ЛГБТ-парадов, а также рассказал о советской закалке.
«Я не гомофоб, но считаю, что у нас страна православная, и здесь не надо парадов всяких гейских. То, что в Киеве провели (Марш равенства KyivPride — прим. «Чемпионата»), я считаю, этого не должно было быть. Мне было больно.
Как это? Страна победила фашизм, все бились. У нас же должна закалка быть советская. Наши родители жили хорошо и счастливо. Все вспоминают это время с такой долей ностальгии — всё было так хорошо, классно. Вот, наши родители жили в то время и дали нам хорошую базу. То есть мы нормальные парни: жена, семья, счастье, потом внуки. Вообще класс», — сказал Нойок в эфире YouTube-канала MelkazeRaw.
- 3 октября 2019
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