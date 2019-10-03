«Уфа» продлила контракт с Карпом
«Уфа» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Кэтэлином Карпом.
Новое соглашение 25-летнего молдавского футболиста рассчитано на три сезона – до лета 2022 года.
Карп начинал профессиональную карьеру в 2012 году в составе киевского «Динамо», а спустя два года отправился в Румынию, где в дальнейшем защищал цвета «ЧФР Клуж», «Стяуа» и «Вииторула». В январе 2017 года Кэтэлин перебрался в «Уфу». С 2013 года хавбек вызывается в сборную Молдовы.
В нынешнем сезоне Карп принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 3 жёлтые карточки. Команда после 11 туров занимает шестое место в турнирной таблице первенства с 15 очками в активе.
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